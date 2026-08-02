WTA 1000 Toronto 2026: niente da fare per Venus, out all’esordio in Canada

Venus Williams esce sconfitta per mano di Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-4 6-1 nel primo turno del WTA 1000 di Toronto. La statunitense è costretta a rincorrere sin dalle prime battute ma ristabilisce la parità sul quattro pari. Nel nono gioco arriva il break decisivo dell’uzbeka che conquista il parziale. Nel secondo set non c’è storia, con la numero 82 del mondo che approfitta della situazione, strappa due volte il servizio alla sua avversaria e accede al turno successivo. Ancora una delusione per la Williams che non trova il successo dal luglio 2025, nel WTA 500 di Washington. Da quel momento 13 sconfitte consecutive e la perenne sensazione che le difficoltà possano solo aumentare. Attualmente alla posizione numero 664 del ranking mondiale, la statunitense non ha più il tempo dalla sua. La voglia di non mollare e di rimanere aggrappata al punteggio nel corso dei match non sembrano più essere sufficienti per essere competitiva nel circuito.