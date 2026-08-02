Masters 1000 Montreal 2026: quando gioca Berrettini?

Programma interrotto a causa della pioggia nella giornata di domenica 2 agosto al Masters 1000 di Montreal 2026. Le condizioni meteo hanno fatto slittare anche l’esordio di Matteo Berrettini contro Mariano Navone, previsto come secondo match di giornata sul Campo Centrale. Prima della partita del romano, però, deve concludersi quella tra Aleksandar Kovacevic e Nuno Borges. Lo statunitense e il portoghese non hanno fatto in tempo a concludere il proprio confronto prima che il temporale si abbattesse su Montreal. Ondata di maltempo che sta interessando anche il WTA 1000 di Toronto e il combined ATP/WTA 500 di Washington, dove il programma delle finali è stato interrotto durante il secondo set del doppio maschile.

Quando il meteo lo consentirà, sul Centrale di Montreal si riprenderà dal 7-6(7) 2-5 e servizio in favore di Kovacevic che dovrà servire per rimanere nel secondo set. Borges, dal canto suo, avrà una concreta opportunità di prolungare il match al terzo. Soltanto alla conclusione di Kovacevic – Borges scenderanno in campo Berrettini e Navone, ma non c’è ancora un orario ufficiale per la ripresa dei match interrotti. Per l’italiano sarà la prima partita dopo gli ottimi Slam disputati al Roland Garros (quarti di finale) e a Wimbledon (terzo turno). Non ha punti da difendere, non avendo disputato il Masters canadese nel 2025.