La stravagante proposta di Sabalenka: “Conferenza stampa con i Top 10 riuniti, come in Formula 1”

Aryna Sabalenka, alla vigilia del WTA 1000 di Toronto 2026, ha proposto una soluzione innovativa per evitare conferenze stampa spesso definite monotone e ripetitive da pubblico e addetti ai lavori. La numero 1 del circuito femminile ha preso ispirazione da un modello già usato nel mondo dei motori. Sabalenka, infatti, ha proposto: “Perché non cambiamo il formato degli impegni con i media prima dei tornei? Se riunissimo la Top 10 per una conferenza stampa, come in Formula 1? Sarebbe simpatico”.

Analogie e differenze

In Formula 1, infatti, ogni weekend di gara il giovedì è dedicato agli impegni con i media. In particolare, il maggiore campionato motoristico fa comparire davanti ai giornalisti 6 piloti divisi in gruppi da 3. Questi rispondo alle domande del moderatore e poi a quelle dei giornalisti presenti, come già avviene nel tennis. La proposta di Sabalenka di uniformare la conferenza alla Formula 1, però, non tiene conto di un elemento strutturalmente diverso tra i due sport.

La sostanziale differenza è che in Formula 1 gli orari del weekend sono i medesimi per tutti: prove libere, qualifiche e gara hanno un orario preciso per i 22 piloti. Di conseguenza, è più semplice avere rappresentanti di squadre diverse ai microfoni dei media nel medesimo momento. Nel tennis, trattandosi di sport individuale, ogni giocatore ha il proprio programma, i propri orari e i propri impegni. Inoltre, riunire la Top 10 non sarebbe esattamente “come la Formula 1″ come prospettato da Sabalenka, poiché i piloti coinvolti dal giovedì con i media variano di gara in gara e sono coinvolti anche quelli classificati dall’undicesimo posto in giù.