Montepremi Wta 1000 Toronto 2026: prize money, punti per il ranking

Il montepremi, il prize money e i punti per il ranking del Wta 1000 di Toronto 2026, in programma fino al 13 agosto. Manca solo la numero sei della classifica mondiale Karolina Muchova tra le top-10 presenti in Canada quest’anno. Le basi per due settimane di spettacolo ci sono quindi tutte, nonostante il pubblico di casa dovrà fare a meno della giovane e talentuosa Mboko che lo scorso anno sorprese tutti. Ancora ai box la promessa canadese. Così come anche Jasmine Paolini. L’Italtennis si affida quindi ad Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, quest’ultima bravissima a superare il turno di qualificazione contro l’ex campionessa Slam Kenin. I punti per la vincitrice – come di consueto – restano 1000. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 1000 TORONTO 2026

PRIMO TURNO – $ 18.420 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 28.425 (35 punti)

TERZO TURNO – $ 47.605 (65 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 81.800 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 154.354 (215 punti)

SEMIFINALI – $ 297.15 (390 punti)

FINALISTA – $ 564.920 (650 punti)

VINCITRICE – $ 1.085.220 (1000 punti)