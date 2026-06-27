Montepremi e Punti

Montepremi doppio misto Wimbledon 2026: soldi, prize money

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Andrea Vavassori e Sara Errani - Foto Mike Frey / IPA
Andrea Vavassori e Sara Errani - Foto Mike Frey / IPA

Il montepremi ed il prize money di Wimbledon 2026 di doppio misto 2026, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Sempre loro: Andrea Vavassori e Sara Errani. La coppia azzurra non può che essere considerata anche sui prati dei Championships la favorita per il titolo. Sono quattro i successi in carriera per il tandem, che dopo Parigi ora prova a conquistare Londra.

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO MASCHILE E FEMMINILE

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI (IN EURO) DOPPIO MISTO WIMBLEDON 2026 (PER COPPIA)

PRIMO TURNO – €6.027

SECONDO TURNO – €11.590

QUARTI DI FINALE – €22.022

SEMIFINALE – €42.884

FINALE – €85.768

VITTORIA – €171.537

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