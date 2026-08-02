Masters 1000 Montreal 2026: sospesa Borges-Kovacevic, slitta Berrettini

Pioggia sul Masters 1000 di Montreal 2026, tanto che la prima partita giocata sul centrale (Borges – Kovacevic) è stata sospesa nelle battute finali del secondo set. Il punteggio recitava 7-6(7) 2-5 a favore dello statunitense nel momento della sospensione, con una concreta chance per Borges di rimettere in equilibrio il match. L’interruzione impatta anche sui colori azzurri: la seconda partita prevista sul Centrale di Montreal è quella tra Matteo Berrettini e Mariano Navone che inevitabilmente slitta più tardi nel corso della serata italiana. Si attendono aggiornamenti da Montreal, con l’augurio che si possa tornare presto a giocare. Le altre partite sospese sono: Munar-Hijikata, Zheng-Kecmanovic, Duckworth – O’Connell.

AGGIORNAMENTO 20:28 – Ha smesso di piovere su Montreal, sono iniziate le operazioni per asciugare i campi. Se non ci saranno ulteriori scrosci si dovrebbe riprendere entro un’ora.

AGGIORNAMENTO 20:03 – Non si gioca prima delle 20:45.

AGGIORNAMENTO 19:38 – Attivato il protocollo di sicurezza, l’organizzazione invita il pubblico a non lasciare l’edificio principale.

AGGIORNAMENTO 19:18 – Non si gioca prima delle 20:00