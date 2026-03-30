ATP 250 Marrakech 2026: Karim Bennani centra la prima vittoria ATP

A Marrakech si prende la scena un nome che in pochi conoscevano fino a ieri: Karim Bennani. Il classe 2007 marocchino firma la prima vittoria ATP in carriera e lo fa nel modo più rumoroso possibile, battendo un avversario nettamente più esperto e già stabilmente tra i primi cento del mondo come Quentin Halys.

Nell’ATP 250 di Marrakech, Bennani ha superato il francese con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-2 in due ore e diciannove minuti di gioco, mostrando personalità e coraggio nei momenti chiave del match.

Numero 731 del ranking mondiale, il marocchino si era guadagnato l’accesso al tabellone grazie a una wildcard, ottenuta anche in virtù degli ottimi risultati tra la fine del 2025 e l’inizio di questa stagione. Spiccano, in particolare, il titolo e la finale raggiunti nell’M15 di Monastir. Proprio grazie al successo in Tunisia dello scorso ottobre è diventato il più giovane marocchino a vincere un torneo ITF dal 1991.

Dopo un primo approccio al circuito professionistico nel 2022, Bennani ha iniziato a trovare maggiore continuità solo a partire dal 2024, mostrando una crescita progressiva. Al prossimo turno affronterà la testa di serie numero 8 Yannick Hanfmann, che ha esordito battendo in due set Jesper de Jong. Per il giovane marocchino sarà un’altra occasione per continuare a sorprendere e sognare in grande.