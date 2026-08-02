WTA 500 Washington 2026: Pegula-Eala interrotta per pioggia, Fritz-Jodar slitta ancora

La pioggia non dà tregua. Proseguono le interruzioni nella giornata delle finali del 500 di Washington sia WTA che ATP, con l’atto finale tra Jessica Pegula e Alexandra Eala sospeso nel terzo game del secondo set dopo il primo parziale finito a favore della statunitense per 6-4. Questo influirà anche sull’orario di inizio del match successivo, quello tra Rafael Jodar e Taylor Fritz, in programma subito dopo. Si attendono aggiornamenti a riguardo, ipotizzando una possibile influenza sulla preparazione della gara da parte di quest’ultimi.
AGGIORNAMENTO 01:30 – L’asciugatura è ripresa sul campo centrale di Washington. Se non pioverà più, dovrebbero poter riprendere a giocare entro 45-60 minuti circa.
AGGIORNAMENTO 00:30 – Prevista pioggia almeno fino alle 01:30, difficile che Fritz-Jodar inizi prima delle 03:00 (21.00 ora locale).
AGGIORNAMENTO 00:10 – L’organizzazione comunica che non si ripartirà prima delle 01:00.
AGGIORNAMENTO 00:00 – Non si riprenderà prima delle 00:30.
AGGIORNAMENTO 23:25 – Il gioco non riprenderà prima delle 00.00, comunica la direzione del torneo.
AGGIORNAMENTO 23:00 – Le previsioni non sono rassicuranti, pioggia forte prevista almeno fino alle 00.00.
AGGIORNAMENTO 22:15– Il gioco non riprenderà prima delle 23:00