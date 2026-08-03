Masters 1000 Montreal 2026: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 3 agosto con Berrettini in campo

È stato pubblicato il programma di lunedì 3 agosto, seconda giornata del Masters 1000 di Montreal che vedrà protagonista Matteo Berrettini contro Mariano Navone dopo il rinvio nella giornata di domenica a causa della pioggia. In campo per i colori azzurri anche Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci.
PROGRAMMA COMPLETO
CENTER COURT
Ore 17:00 – Galarneau vs Kopriva
a seguire – Kovacevic vs Borges
Non prima delle 19:00 – (WC) Diallo vs (Q) Jacquet
a seguire – Atmane vs (WC) Draper
Non prima dell’01:00 – Majchrzak vs (WC) Monfils
a seguire – (Q) Damm vs (Q) Tsitsipas
ROGERS COURT
Ore 17:00 – Berrettini vs Navone
a seguire – (Q) Shimabukuro vs Cilic
a seguire – Carabelli vs Norrie
Non prima delle 00:00 – Merida vs (WC) Draxl
a seguire – Carreno Busta vs Royer
COURT 5
Ore 17:00 – (Q) Mejia vs Landaluce
a seguire – (Q) Zheng vs Kecmanovic
a seguire – Fucsovics vs Moutet
a seguire – Hurkacz vs (Q) Giron
a seguire – Mpetshi Perricard vs van de Zandschulp
a seguire – Sonego vs Griekspoor
COURT 9
Ore 17:00 – Duckworth vs (Q) O’Connell
a seguire – (Q) Bonzi vs Hanfmann
a seguire – Michelsen vs Struff
a seguire – (Q) Walton vs Brooksby
a seguire – J.M. Cerundolo vs Medjedovic
COURT 2
Ore 17:00 – Van Assche vs (Q) Droguet
a seguire – (Q) Vukic vs Altmaier
a seguire – (Q) Fearnley vs Mannarino
a seguire – Baez vs Bellucci
a seguire – (Q) Mochizuki vs Marozsan