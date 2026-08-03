Perché Alcaraz torna numero 2 ATP senza giocare?

Carlos Alcaraz sale virtualmente al numero 2 del mondo senza giocare. Lo spagnolo è tornato alle spalle del numero 1 ATP Jannik Sinner grazie ad Alexander Zverev, sceso alla terza posizione del ranking. Il 7 volte campione Slam, pronto al ritorno in campo in vista del Masters 1000 di Cincinnati e dello US Open, non deve difendere punti in occasione del ‘1000’ di Montreal. Al contrario, il tedesco ha dovuto scartare i 400 punti ottenuti con la semifinale raggiunta nella passata edizione del torneo canadese, iniziato con qualche giorno di anticipo (27 luglio 2025) rispetto al 2026 (2 agosto), scivolando in modo provvisorio dietro ai due fenomeni.

La classifica al momento vede Sinner in cima alla classifica mondiale con 13450 punti. L’altoatesino, che come Alcaraz non ha disputato la Rogers Cup nel 2025, si trova a 5290 lunghezze dallo spagnolo, fermo a quota 8160, e a 5330 da Zverev, sceso a 8120 punti. Il 29enne di Amburgo, che esordirà in Canada direttamente al secondo turno, potrà recuperare il secondo posto del ranking raggiungendo gli ottavi di finale (100 punti) e avvicinandosi nuovamente al campione altoatesino.