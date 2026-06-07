Zverev vince il Roland Garros 2026: cosa cambia in classifica ATP?

Alexander Zverev ha vinto il primo Slam della carriera al Roland Garros 2026, battendo in finale l’azzurro Flavio Cobolli. Con il successo a Parigi il tedesco guadagna 2000 punti ATP e recupera terreno su Carlos Alcaraz. Il 29enne di Amburgo lunedì salirà a quota 7.305 punti, consolidando al terza piazza e accorciando sullo spagnolo, secondo a quota 9.960 ma già certo di perdere 1.800 punti in seguito ai forfait annunciati all’ATP 500 del Queen’s e a Wimbledon (8.160 punti reali). Resta in vetta in solitaria Jannik Sinner, primo con 13.500 punti.
Fa un bel salto in avanti Felix Auger-Aliassime, che sarà il nuovo numero quattro del mondo. Scende Novak Djokovic, che non è riuscito a difendere la semifinale del 2025 e scalerà in settima posizione. Da registrare l’ingresso in Top ten di Flavio Cobolli, che si issa in decima piazza scalzando Alexander Bublik.
La classifica Atp dopo il Roland Garros
- Jannik Sinner 13.500 punti
- Carlos Alcaraz 9.960
- Alexander Zverev 7.305
- Felix Auger-Aliassime 4.400
- Ben Shelton 4.050
- Alex de Minaur 3.855
- Novak Djokovic 3.760
- Daniil Medvedev 3.760
- Taylor Fritz 3.720
- Flavio Cobolli 3.540
16. Lorenzo Musetti 2.315
18. Luciano Darderi 2.300
34. Matteo Arnaldi 1.336
48. Matteo Berrettini 985