Zverev vince il Roland Garros 2026: cosa cambia in classifica ATP?

Alexander Zverev ha vinto il primo Slam della carriera al Roland Garros 2026, battendo in finale l’azzurro Flavio Cobolli. Con il successo a Parigi il tedesco guadagna 2000 punti ATP e recupera terreno su Carlos Alcaraz. Il 29enne di Amburgo lunedì salirà a quota 7.305 punti, consolidando al terza piazza e accorciando sullo spagnolo, secondo a quota 9.960 ma già certo di perdere 1.800 punti in seguito ai forfait annunciati all’ATP 500 del Queen’s e a Wimbledon (8.160 punti reali). Resta in vetta in solitaria Jannik Sinner, primo con 13.500 punti.

Fa un bel salto in avanti Felix Auger-Aliassime, che sarà il nuovo numero quattro del mondo. Scende Novak Djokovic, che non è riuscito a difendere la semifinale del 2025 e scalerà in settima posizione. Da registrare l’ingresso in Top ten di Flavio Cobolli, che si issa in decima piazza scalzando Alexander Bublik.

La classifica Atp dopo il Roland Garros

Jannik Sinner 13.500 punti Carlos Alcaraz 9.960 Alexander Zverev 7.305 Felix Auger-Aliassime 4.400 Ben Shelton 4.050 Alex de Minaur 3.855 Novak Djokovic 3.760 Daniil Medvedev 3.760 Taylor Fritz 3.720 Flavio Cobolli 3.540

16. Lorenzo Musetti 2.315

18. Luciano Darderi 2.300

34. Matteo Arnaldi 1.336

48. Matteo Berrettini 985