United Cup 2026: sorteggiati i gironi, Italia nel gruppo C con Francia e Svizzera

Saranno Francia e Svizzera le avversarie dell’Italia nella fase a gironi della United Cup: la competizione per nazioni, giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà in Australia dal 2 all’11 gennaio 2026. A difendere i colori azzurri troveremo Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani.

LA FORMULA

Sei gironi composti ciascuno da tre nazionali. A qualificarsi per i quarti di finale saranno le vincitrici dei rispettivi gironi più le due migliori seconde. Ogni sfida si giocherà al meglio dei tre incontri: singolare maschile, singolare femminile e doppio misto in caso di parità.

I GIRONI

La United Cup 2026 si giocherà in Australia. A Perth, precisamente alla RAC Arena, andranno in scena gli incontri previsti per i gruppi A, C ed E; a Sydney, presso la Rosewall Arena, quelli dei gruppi B, D e F.

GRUPPO A: Usa, Spagna, Argentina

GRUPPO B: Canada, Belgio, Cina

GRUPPO C: Italia, Francia, Svizzera

GRUPPO D: Australia, Repubblica Ceca, Norvegia

GRUPPO E: Gran Bretagna, Grecia, Giappone

GRUPPO F: Germania, Polonia, Paesi Bassi

L’ALBO D’ORO

A guidare l’albo d’oro della competizione troviamo gli Stati Uniti, due volte campioni, a seguire la Germania con un successo. Nelle tre edizioni precedenti, il miglior risultato dell’Italia è il secondo posto del 2023.