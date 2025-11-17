‘Quarti di gloria. Storie a un passo dal podio’, una nuova luce a tutti i quarti posti

Dal 26 settembre in tutte le librerie è arrivato ‘Quarti di gloria. Storie a un passo dal podio’, il nuovo libro dei giornalisti Gerardo De Vivo e Serena Sartini che dà nuova luce ai quarti posti nello sport. I quarti posti – tanto celebrati anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – vengono raccontati per la prima volta in un libro. Con la prefazione di Loredana Bertè, il libro raccoglie le testimonianze di sportivi la cui vita è stata segnata dall’essersi classificati quarti: da Nadia Battocletti ad Antonio Rossi, passando per Tania Cagnotto e molti altri.

COSA SIGNIFICA ARRIVARE QUARTI?

Che impatto ha sulla vita di uno sportivo essere rimasto fuori dal podio per un soffio, un decimo di secondo, un centimetro, un gol mancato? Come sarebbe cambiato il suo destino se avesse tagliato il traguardo appena un millesimo di secondo prima? Il quarto posto, però, può diventare una scintilla per una spinta o una rinascita.

Quarti di gloria racconta sedici storie straordinarie di atlete e atleti che, arrivati a un passo dal podio, hanno trasformato un (in)successo in forza, orgoglio e rivincita. Solo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’Italia ne ha collezionati ben 20, primato in una singola edizione. Per la prima volta, quei “quarti posti” – spesso dimenticati – diventano protagonisti di un libro. Da Ivano Camozzi, quarto ai Giochi olimpici invernali di Calgary 1988, a Nadia Battocletti, che a Parigi 2024 è stata per pochi istanti terza nei Cinquemila prima di tornare quarta per un ricorso accolto. Dai Mondiali di calcio del 1978, con l’Italia quarta in Argentina prima del trionfo del 1982, a Vanessa Ferrari, due volte quarta alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, prima dell’argento di Tokyo 2020, quando tutto sembrava ormai finito. E ancora: Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Novak Djokovic. Nomi che non raccontano solo medaglie e numeri, ma storie di gloria.

“Nella vita mi sono sempre sentita più vicina ai “quarti” e agli ultimi che ai primi, a quelli che la cronaca sul momento sembra dimenticare ma che sulla distanza fanno anche la storia”, scrive nella prefazione Loredana Bertè.

‘Quarti di gloria. Storie a un passo dal podio’ è disponibile dal 26 settembre in tutte le librerie, su Amazon e nello store online della casa editrice Lab DFG – lo sport tra le righe.