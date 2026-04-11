Montepremi Atp Monaco di Baviera 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026, in programma dal 13 al 19 aprile. Qualche ritiro negli ultimi giorni, tra cui Fritz e Lehecka, ma il tabellone resta di alto livello in Germania. Il favorito è Alexander Zverev, che punta a trionfare in casa, ma ci sono anche due nostri portacolori tra i primi giocatori del seeding. Parliamo di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che dopo un Monte-Carlo non entusiasmante, provano a rifarsi questa settimana. In palio per il vincitore 500 punti Atp.

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MONTEPREMI ATP 500 MONACO DI BAVIERA 2026

PRIMO TURNO – € 19.975 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 37.455 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 70.165 (100 punti)

SEMIFINALE – € 137.340 (200 punti)

FINALE – € 257.705 (350 punti)

VINCITORE – € 478.935 (500 punti)