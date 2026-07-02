Wimbledon 2026: Zverev asfalta Royer e si prende il terzo turno

Alexander Zverev strapazza Valentin Royer e accede al terzo turno di Wimbledon 2026. Il tennista tedesco, testa di serie numero 2 e campione in carica del Roland Garros, rifila un netto 6-1 6-3 7-6(3) in due ore e 4 minuti di gioco, dando ottime sensazione dopo l’esordio traballante con Blockx. Zverev, mai ai quarti di finale ai Championships, si giocherà un posto negli ottavi con Marcos Giron. Successo in tre set per lo statunitense, che fa fuori in scioltezza il francese Quentin Halys.

Giron per gli ottavi, i precedenti

Sarà il quinto incontro tra Zverev e Giron: il bilancio è di 4-0 in favore del tedesco, che in carriera ha perso un solo set contro lo statunitense (primo turno Australian Open 2021). I due si sono affrontato due volte su erba: 6-2 6-1 6-4 per Zverev a Wimbledon 2024 e 6-2 6-1 per il 29enne di Amburgo nell’ATP 500 di Halle 2025. Ampiamente favorito il numero due del mondo, che non dovrebbe avere difficoltà nel raggiungere la seconda settimana all’All England Club.