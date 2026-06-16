ATP 500 Halle 2026: Fonseca che batosta, Hanfmann vince in un’ora

Brutta giornata per Joao Fonseca all’ATP 500 di Halle 2026: il brasiliano esce di scena nettamente contro il padrone di casa Yannick Hanfmann (6-2 6-2 in un’ora e 5 minuti). Il tedesco ci mette del suo giocando una grande partita, culminata con ben 4 break nel corso dei due set. Fonseca, dal canto suo, non trova mai ritmo e rincorre costantemente gioco e punteggio. Hanfmann non concede nessuna palla break, trova 18 vincenti contro i 2 di Fonseca, 60 – 41 i punti totali. Numeri che certificano una vittoria netta e meritata per il tedesco che attende il vincente di Zverev-Kopriva al prossimo turno.