Wimbledon 2026, avanza Anisimova ma che fatica: ko Kenin al super-tiebreak

La finalista dell’edizione 2025 Amanda Anisimova è approdata al terzo turno di Wimbledon 2026. Ha infatti sconfitto in tre set l’ex numero 4 del mondo Sofia Kenin, in un derby tutto statunitense, con il punteggio di 6-2 4-6 7-6 (3).

Le due tenniste si conoscono e si erano già affrontate tre volte in carriera, di cui due nel 2017 (una vittoria a testa) e una nel 2025, in semifinale a Charleston, dove Anisimova si ritirò ancor prima della conclusione del primo parziale per un problema al polso. In una stagione in cui per Anisimova il miglior risultato è stato una semifinale, l’unica peraltro, a Dubai, oltre ai quarti agli Australian Open e al Queen’s (unico torneo su erba giocato prima di Wimbledon), lo Slam londinese potrebbe essere l’occasione per riprendere fiducia.

Dopo aver superato la macedone Lina Gjorcheska al primo turno e Kenin al secondo, sfiderà Madison Keys agli ottavi. Match non banale per una tennista che in stagione ha perso contro avversarie in condizioni simili a Keys, ovvero in buona forma ma a lei inferiori nel ranking. La Keys proviene infatti da un ottimo torneo di Eastbourne, in cui era arrivata fino alla semifinale.