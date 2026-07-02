Challenger Milano 2026, brilla Basile: ai quarti sfida con Cecchinato

Il tabellone dell’Aspria Tennis Cup si allinea ai quarti di finale e si tinge d’azzurro. Successo importante per Pierluigi Basile contro il danese Elmer Moller. Il pugliese, classe 2007, supera per 6-4 6-4 il numero 7 del seeding e raccoglie una delle vittorie più prestigiose, quantomeno in termini di ranking (contro un top-150), della sua giovanissima carriera. Primo set che ha rischiato di complicarsi dal 5-1 e servizio, quando Basile non ha sfruttato per due volte il proprio turno di servizio e ha visto l’avversario ricucire lo strappo sino al 5-4 al termine di un game fiume con set point a favore sfumato. Al momento di impattare, però, Moller consegna la frazione con un nuovo break. Nel secondo, invece, è lui a uscire meglio dai blocchi: Basile, tuttavia, tiene a bada il nervosismo e mette la freccia sul 5-4, momento in cui il danese avverte la tensione e regala l’incontro con due doppi falli (dei 7 complessivi) consecutivi. ‘Pigi’ attende ora Marco Cecchinato, campione in carica del torneo. Il siciliano passa in due set nel derby contro Raul Brancaccio, con lo score di 6-2 7-6(1)

Bella vittoria anche per Juan Cruz Martin Manzano, altra wild card del Challenger di Milano. Sconfitto lo spagnolo David Jorda Sanchis, recente vincitore a Lione (da lucky loser), per 6-0 5-7 6-3. Per l’italo-argentino sarà dunque sfida per un posto in semifinale contro Diaz Acosta. La testa di serie numero 3 del tabellone mette fine al cammino di un altro giovanissimo azzurro, Daniele Rapagnetta. Superate le qualificazioni e conquistata la prima vittoria in un main draw Challenger, il classe 2006 si arrende per 6-2 6-1.