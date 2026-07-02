Wimbledon 2026: cuore Sonego, un ostico Diallo battuto al set decisivo

Lorenzo Sonego è tornato a brillare nel successo contro Gabriel Diallo per 7-6(4) 4-6 7-6(4) 6-7(6) 6-2 nel secondo turno di Wimbledon. L’azzurro si è imposto grazie ad una prova coriacea, in un match pieno di insidie, che ha richiesto un alto livello di concentrazione. I primi due set sono stati caratterizzati da un totale equilibrio e decisi in pochi punti, con Sonego più scaltro nel primo, mentre Diallo nel secondo. Anche il terzo e quarto parziale hanno seguito la stessa linea, con poche opportunità da entrambe le parti e poche circostanze a decretarne i vincitori. Nel set decisivo l’italiano ha effettuato lo scatto decisivo, conquistando una vittoria sofferta, ma meritata. Le sensazioni migliori che il numero 69 del mondo porta con sè sono sotto il punto di vista mentale, capace di rialzarsi nei momenti più duri e di ritrovare il suo gioco nelle fasi più confuse del match. La prossima sfida contro Taylor Fritz misurerà ancora una volta il livello in ambito Slam di Sonego, volenteroso di raggiungere, come lo scorso anno, gli ottavi di finale.