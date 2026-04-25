Challenger Roma Garden 2026: Vasamì si arrende in semifinale, passa Svrcina

Finisce la corsa di Jacopo Vasamì al Challenger 75 di Roma. Il romano è stato sconfitto in semifinale dal ceco Dalibor Svrcina in due set, con il punteggio di 6-3 7-6(2), al termine di 1 ora e 46 minuti di gioco. Una partita combattuta, ma che ha visto prevalere il giocatore più solido nei momenti chiave.

Un ordinato Svrcina, infatti, pur avendo rischiato di impantanarsi nel tie break del secondo set, ha saputo approfittare delle disattenzioni di Vasamì, il quale, dopo un primo set negativo al servizio, soprattutto in uscita da esso, ha provato a rientrare in partita anche grazie al sostegno del pubblico. Nel secondo parziale è riuscito a restare agganciato al match, salvo poi cedere nel tie-break. A pesare sull’esito dell’incontro sono stati in particolare i 6 doppi falli commessi nel secondo set e una bassa percentuale con la seconda di servizio, con appena il 32% dei punti vinti.

Si chiude comunque una settimana estremamente positiva per il giovane italiano, partito dalle qualificazioni e capace di realizzare cinque vittorie consecutive al Garden Open prima di fermarsi in semifinale. Prosegue invece il cammino di Svrcina, che in finale affronterà il vincente della sfida tra l’azzurro Andrea Guerrieri e lo spagnolo Pol Martin Tiffon.