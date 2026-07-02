Wimbledon 2026: Jodar rimonta e vince al quinto set, out Carreno

Rafael Jodar c’è. Nel derby tutto spagnolo con Pablo Carreno Busta, il tennista diciannovenne si impone con il punteggio di 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4 nel secondo turno di Wimbledon. Nel match diviso in due giorni a causa dell’oscurità, e ripreso a partire dal quarto parziale, il numero 26 del mondo supera il proprio connazionale in cinque set, proprio come nello scorso Roland Garros. La capacità di rimanere all’interno della gara nonostante lo svantaggio, non è un aspetto da sottovalutare nel giovane spagnolo, che in questo scontro generazionale, contro l’avversario classe ’91, fa valere il proprio istinto di sopravvivenza. Con meno di 24 ore per recuperare, Jodar dovrà farsi trovare pronto nel match di terzo turno con Shintaro Mochizuki, prima di un possibile scontro sfavillante contro Jannik Sinner.