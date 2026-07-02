Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 3 luglio con Sinner in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 3 luglio a Wimbledon 2026. Quinta giornata di tabellone principale all’All England Club, con il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo va a caccia dell’accesso alla seconda settimana contro lo statunitense Jenson Brooksby.
Il programma completo (in aggiornamento)
CENTRE COURT
Ore 14.30 – (25) Rinderknech vs (7) Djokovic
a seguire – (1) Sabalenka vs Ostapenko
a seguire – (3) Auger-Aliassime vs Zheng
COURT 1
ore 14.00 – Kasatkina vs (14) Osaka
a seguire – (1) Sinner vs Brooksby
a seguire – Liu vs (7) Gauff
COURT 2
ore 12.00 – Safiullin vs (24) Fonseca
a seguire – (4) Pegula vs Bouzas Maneiro
a seguire – Hurkacz vs (21) Paul
COURT 3
ore 12.00 – (11) Bencic vs (19) Kalinskaya
non prima delle 13.30 – Struff vs (8) Medvedev
a seguire – (10) Muchovs vs Sawangkaew
COURT 12
ore 13.30 – (18) Alexandrova vs (16) Jovic
a seguire – (22) Davidovich Fokina vs Fucsovics
COURT 18
ore 13.30 – (23) Jodar vs Mochizuki
a seguire – Bartunkova vs Krejcikov.