Wimbledon 2026: allenamento Sinner-Djokovic alle 14:30 sul Campo 1, prima anche Sabalenka e Pegula

Prosegue l’avvicinamento a Wimbledon 2026 nel bel mezzo dell’ondata di caldo londinese. Il programma di allenamenti del 25 giugno regala un interessante antipasto di quella che potrebbe essere una delle sfide del torneo: Jannik Sinner e Novak Djokovic condivideranno il Campo 1 di SW19 dalle 14.30 (italiane) alle 15:15, tempo in cui giocheranno presumibilmente un set. I due protagonisti della semifinale del 2025, vinta dal numero uno del mondo in tre set, seguiranno l’allenamento di Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, numero uno e quattro del mondo rispettivamente, in campo alle 13:30.

PERCHÈ SI GIOCA GIÀ SULL’ERBA NUOVA?

Queste sessioni di allenamento sono in linea con la recente politica decisa dai direttori di Wimbledon di ‘usurare’ leggermente l’erba anche dei campi principali in tempo per i primi turni del tabellone principale. Il motivo? Un’erba non perfettamente fresca e intonsa è meno umida: ciò permette una maggiore presa delle scarpe sul terreno e riduce il rischio di scivolate, rendendo più sicura l’intera esperienza di gioco competitivo.

Per Sinner si tratta di un momento di stacco dal Giorgio Armani Tennis Classics 2026, il prestigioso torneo di esibizione in corso all’Hurlingham Club fino al 27 giugno. L’esordio stagionale su erba dell’azzurro lo ha visto superare il britannico Cameron Norrie in due set, mentre per il primo match sul verde del 7 campione di Wimbledon Novak Djokovic bisognerà attendere il primo turno del torneo.