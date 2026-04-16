Roberto Bautista Agut dice addio al tennis: il 2026 sarà il suo ultimo anno

Roberto Bautista Agust cala il sipario. Come un fulmine a ciel sereno, tramite un post sul suo profilo Instagram, il tennista iberico ha annunciato che il 2026 sarà la sua ultima stagione da professionista prima di appendere definitivamente la racchetta al chiodo. Nella sua carriera spiccano ben 12 titoli a livello ATP (l’ultimo nel 250 di Anversa nel 2024), una iconica Coppa Davis conquistata nel 2019 e un best ranking da numero 9 del mondo raggiunto nel novembre del 2019. Una carriera illustre cominciata nel lontano 2004 che troverà epilogo a fine stagione.

“Ci sono decisioni che non sono facili, ma che nascono dalla serenità e dal cuore: la stagione 2026 sarà la mia ultima come tennista professionista.

Ho vissuto il mio sogno per molti anni. Ho dato tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita. Ora sento che è arrivato il momento di iniziare a dire addio, di vivere ogni torneo in modo diverso e di chiudere questo capitolo con gratitudine verso il mio amato tennis.

Voglio vivere ogni ultimo punto quest’anno. Sentire il sostegno della gente, competere ancora una volta nei tornei che hanno fatto parte della mia vita e salutare sul campo, che è il luogo in cui sono sempre stato più felice.

Grazie alla mia famiglia, al mio team, ai miei amici, ai miei sponsor e a tutte le persone che mi sono state accanto in questi anni. E grazie, dal profondo del cuore, a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in ogni momento.

#HastaElUltimoPunto,

Roberto”