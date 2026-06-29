Wimbledon 2026: ritiro per Van Assche contro Fucsovics, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Luca Van Assche nella sfida con Marton Fucsovics, valida per il primo turno di Wimbledon 2026. Il tennista francese ha deciso di abbandonare il match dopo aver perso il primo set 6-3 e sotto 4-0 nel secondo per un problema alla schiena.

RITIRO VAN ASSCHE, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Van Assche perdente, Fucsovics vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.