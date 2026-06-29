Challenger 175 Milano 2026: ritiro per Vasamì, passa Rincon

Finisce anticipatamente il torneo di Jacopo Vasamì. Nel Challenger 175 di Milano l’azzurro è costretto al ritiro sul punteggio di 6-2 1-0 in favore di Daniel Rincon, nel match valido per il primo turno. Un primo set di costanti difficoltà per Vasamì, che subisce due break piuttosto agilmente, forse già colpito dai problemi che gli hanno poi impedito di terminare la gara. Dopo i riscontri positivi delle ultime settimane, grazie a successi con avversari con una classifica migliore nei Challenger 175 di Perugia e Parma, un’opportunità mancata per poter effettuare uno step ulteriore. Attualmente alla posizione numero 368 del ranking mondiale, nei prossimi appuntamenti il diciottenne di Avezzano avrà la chance di dimostrare tutto il suo valore.