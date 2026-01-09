United Cup 2026: La Polonia batte l’Australia e vola in semifinale

Si completa il quadro delle semifinali della United Cup 2026 con l’ultima qualificata, la Polonia. Il team guidato da Mateusz Terczynski, nella cornice della Ken Rosewall Arena di Sydney, ha la meglio per 2-1 nel tie contro i padroni di casa dell’Australia e accede al turno successivo. La prima partita vede Iga Swiatek superare agilmente in due set Maya Joint, concedendo appena due game alla sua avversaria, per un doppio 6-1 ottenuto in neanche un’ora di gioco. In un secondo match decisamente più aperto, Alex de Minaur sconfigge Hubert Hurkacz in tre set 6-4 4-6 6-4 in due ore e ventuno minuti di gioco. Equilibrio rappresentato al meglio dai soli tre break, uno per set, nel corso dell’intera sfida.

POLONIA IN SEMIFINALE GRAZIE AL DOPPIO MISTO

Nel doppio misto, che vedeva contrapporsi Katarzyna Kawa e Jan Zielinski da una parte e Storm Hunter e John-Patrick Smith dall’altra, vincono i due polacchi per John Patrick Smith in un’ora di gioco. In un match dove gli australiani sono partiti decisamente meglio, sei palle break (non sfruttate) nei primi due turni in risposta, Kawa e Zielinski riescono a portare l’incontro dalla propria parte. Le semifinali vedranno affrontarsi Polonia e Stati Uniti da un lato, mentre Svizzera e Belgio dall’altro.