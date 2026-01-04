WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. Esordisce la coppia Williams/Svitolina

Il programma della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 5 gennaio per il WTA Auckland 2026. Il tanto atteso doppio che vedrà protagonista la coppia formata da Elina Svitolina e Venus Williams contro Alexandra Eala e Iva Jovic andrà in scena come terzo incontro sul campo centrale a partire dalle ore 23:30 italiane ma dopo adeguato riposo per Jovic impegnata nel primo match di giornata contro Gabriela Knutson. Ad inaugurare il Grandstand il match tra l’ungherese Panna Udvardy e la ceca Sara Bejlek.
IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 5 GENNAIO
Centre Court
Ore 23:30 e a seguire
(3) Jovic – Knutson
(7) Wang – McNally
Eala/Jovic – Svitolina/Williams (dopo adeguato riposo)
Non prima delle ore 6:00 e a seguire
Jones – (2) Navarro
Stephens – Zarazua
Grandstand
Ore 23:30 e a seguire
Udvardy – Bejlek
Costoulas – Osuigwe
Quevedo – (8) Stearns
Kraus – Grabher
Court 1
Ore 23:30 e a seguire
Haverlag/Lumsden – Martins/Pigossi
Santamaria/Tang – Aoyama/Linette
Xu/Yang – Barry/Tse