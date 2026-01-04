WTA Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. Esordisce la coppia Williams/Svitolina

Il programma della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 5 gennaio per il WTA Auckland 2026. Il tanto atteso doppio che vedrà protagonista la coppia formata da Elina Svitolina e Venus Williams contro Alexandra Eala e Iva Jovic andrà in scena come terzo incontro sul campo centrale a partire dalle ore 23:30 italiane ma dopo adeguato riposo per Jovic impegnata nel primo match di giornata contro Gabriela Knutson. Ad inaugurare il Grandstand il match tra l’ungherese Panna Udvardy e la ceca Sara Bejlek.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 5 GENNAIO

Centre Court

Ore 23:30 e a seguire

(3) Jovic – Knutson

(7) Wang – McNally

Eala/Jovic – Svitolina/Williams (dopo adeguato riposo)

Non prima delle ore 6:00 e a seguire

Jones – (2) Navarro

Stephens – Zarazua

Grandstand

Ore 23:30 e a seguire

Udvardy – Bejlek

Costoulas – Osuigwe

Quevedo – (8) Stearns

Kraus – Grabher

Court 1

Ore 23:30 e a seguire

Haverlag/Lumsden – Martins/Pigossi

Santamaria/Tang – Aoyama/Linette

Xu/Yang – Barry/Tse