Internazionali d’Italia 2026, dominio Swiatek al terzo turno: eliminata Cocciaretto

Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, che esce di scena al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Reduce dalle belle vittorie su Sinja Kraus e Emma Navarro, l’azzurra si è arresa nettamente a Iga Swiatek nella sfida che ha aperto la sessione serale sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma. La testa di serie numero 4 del tabellone si è imposta con lo score di 6-1 6-0 in poco più di un’ora di gioco per staccare il pass per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con la quindicesima forza del seeding Naomi Osaka.

Qualche problema nel corso del primo set per la marchigiana, che in svantaggio 4-1 ha chiesto l’intervento del medico prima di tornare in campo senza però riuscire da quel momento a vincere nemmeno un game. Nel secondo set la sfida ha subito anche una breve interruzione per pioggia, che non ha però beneficiato a Cocciaretto, che nell’ultimo game della partita ha prima cancellato tre match point e poi mancato tre palle break, prima che Swiatek mandasse in archivio la sfida alla quarta occasione.