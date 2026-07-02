Entry List Wta Washington 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Washington 2026, in programma dal 27 luglio al 2 agosto sul cemento all’aperto. Le primissime giocatrici al mondo decidono di prendersi un’altra settimana di pausa post-Wimbledon e così la prima testa di serie del tabellone nella capitale statunitense dovrebbe essere Elina Svitolina. Field in ogni caso di alto livello, con un cut-off attorno alla posizione n°40 della classifica e che vede al via anche Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Washington.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA WASHINGTON 2026
1 ELINA SVITOLINA (UKR) 8
2 MARTA KOSTYUK (UKR) 13
3 NAOMI OSAKA (JPN) 14
4 DIANA SHNAIDER 15
5 IVA JOVIC (USA) 16
6 JASMINE PAOLINI (ITA) 17
7 ANNA KALINSKAYA 20
8 MADISON KEYS (USA) 22
9 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 24
10 CLARA TAUSON (DEN) 25
11 EMMA NAVARRO (USA) 26
12 ANASTASIA POTAPOVA (AUT) 28
13 ANN LI (USA) 29
14 ALEXANDRA EALA (PHI) 32
15 CRISTINA BUCSA (ESP) 35
16 KATERINA SINIAKOVA (CZE) 36
17 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 37
18 XINYU WANG (CHN) 39
19 LIUDMILA SAMSONOVA 41
20 JANICE TJEN (INA) 42