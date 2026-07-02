Wimbledon 2026, Sonego sorride dopo la maratona: “Il lavoro paga sempre”

Cinque set, oltre quattro ore di battaglia e un altro terzo turno conquistato a Wimbledon 2026. Lorenzo Sonego supera Gabriel Diallo con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(4) 6-7(6) 6-2, confermando ancora una volta il suo straordinario rapporto con lo Slam londinese. Al termine della sfida, il torinese ha sottolineato la soddisfazione per essere tornato competitivo dopo un inizio di stagione complicato dagli infortuni.

“L’inizio di stagione, essendo infortunato, non poteva essere positivo. Sono contento di essere tornato competitivo e di lavorare per ritrovare il mio gioco e la fiducia”, ha spiegato Sonego, sintetizzando il percorso che lo ha riportato ai massimi livelli. “Il lavoro paga sempre”.

Una vittoria costruita con la consueta resilienza, marchio di fabbrica del piemontese. “Mi piace la lotta, non mollo mai la partita e cerco sempre di portarla più avanti possibile”, ha raccontato, evidenziando la mentalità che gli ha permesso di uscire vincitore da un confronto equilibratissimo. Anche dal punto di vista atletico le sensazioni sono incoraggianti: “Fisicamente sto bene”.

Sonego ha poi analizzato il momento decisivo dell’incontro, quando nel quinto set è riuscito a trovare il break che ha indirizzato definitivamente il match. “Ho sempre avuto fiducia di poter portare a casa la partita, ho messo la giusta energia nei momenti chiave. Nel quinto sentivo di star salendo in risposta, mi ha dato la fiducia necessaria per brekkarlo nel momento chiave”.

Il caldo, insolito protagonista di questa edizione di Wimbledon, ha modificato leggermente le condizioni di gioco, anche se senza incidere troppo sul suo tennis. “Ha sicuramente rallentato le condizioni, la palla salta un pochino di più, ma io non ci ho fatto particolarmente caso”.

Al terzo turno lo attende ora una sfida di altissimo livello contro Taylor Fritz, uno dei principali favoriti del torneo. Un confronto che Sonego affronta con entusiasmo: “Ho già giocato con Fritz, sarà molto bello condividere il campo con un giocatore del suo calibro”.