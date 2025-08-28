Us Open 2025, Cobolli da impazzire: battaglia vincente contro Brooksby, sarà derby con Musetti

Derby Musetti-Cobolli doveva essere e derby sarà. I due tennisti italiani superano rispettivamente David Goffin e Jenson Brooksby, conquistando così l’accesso al terzo turno. Musetti, decima testa di serie del tabellone e numero dieci del mondo, ha liquidato in tre set il belga David Goffin: 6-4 6-0 6-2 il punteggio in favore dell’azzurro, che ha dominato la contesa trovandosi perfettamente a suo agio con il gioco leggeero del veterano belga e mostrando un tennis spumeggiante.

Chi invece ha dovuto faticare ancora è stato Flavio Cobolli, che dopo la maratona vincente su Passaro quest’oggi ha dato vita insieme a Brooksby ad uno dei match fin qui del torneo. Un’altalena di emozioni, colpi vincenti a non finire, difese estenuanti da parte dei due. Ma nonostante il tennista di casa a tratti sembrasse giocasse su una nuvola, il coraggio e i progressi effettuati dal romano nel corso dell’anno si sono visti tutti. Anche e soprattutto nel finale, quando sul 5-4 del quinto set non sfrutta un match point al servizio, annullato alla grande con un passante sulla riga da parte dell’avversario. Arriva il controbreak, poi sul 5-6 rischia anche di andare vicino alla sconfitta, ma risale, va al tie-break e lo gioca in maniera eccezionale. Dopo 4h e 31′ è Brooksby a doversi arrendere. I due si abbracciano, ma è l’azzurro a sorridere e a godersi gli applausi del pubblico: vince 5-7 6-3 6-4 2-6 7-6 e per il secondo anno di fila è al terzo turno.

“Sono veramente stanco. Stanco, ma felice. Credo che sia stata una partita di alto livello, con un tennis di alto livello per 4 ore e mezza. Ho tenuto benissimo sia fisicamente che mentalmente, sono rimasto lucido anche tatticamente”, ha dichiarato ai microfoni di SuperTennis. “Sono partite che sognavo da bambino. Speravo di chiuderla un po’ prima, ma sono felice anche così. Musetti? Per la prima volta giochiamo contro a questo livello. E’ il mio migliore amico nel tour, sarà complicato. Lo ammiro e stimo tanto, sono pronto per affrontarlo”.

Quattro italiani (più Jasmine Paolini nel tabellone femminile) al terzo turno. Ora un derby che ne assicura uno agli ottavi, e chissà…magari ai quarti contro Jannik Sinner.