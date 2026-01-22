Australian Open 2026: bene Shelton e Ruud, ok Khachanov e Fritz

Si completano i secondi turni dell’Australian Open 2026 maschile. Nella giornata di giovedì 22 gennaio staccano il pass per il terzo turno Casper Ruud e Taylor Fritz. Il norvegese supera agevolmente Jaume Munar 6-3 7-5 6-4, lo statunitense si complica la vita nel terzo set arrivando fino al tie-break ma batte Vit Kopriva 6-1 6-4 7-6. Avanti anche Ben Shelton e Karen Khachanov. Salutano invece Melbourne Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas e Hubert Hurkacz.

FRITZ E RUUD SENZA PROBLEMI

Lo statunitense vince il suo match con Kopriva offrendo appena tre palle break. Con una di queste, però, si compica la vita quando doveva chiudere il match sul 6-5 del terzo set. Il ceco è bravo nel cogliere l’occasione per un ultimo tentativo di rimanere in partita, portando il numero 9 del mondo al tie-break. Qui un solo mini-break fa la differenza, consentendo a Fritz di chiudere l’incontro. Non ha problemi, invece, Casper Ruud che si sbarazza di Munar senza problemi grazie ad un break in ogni set e all’80% di punti vinti con la prima palla. Sfiderà Marin Cilic per un posto agli ottavi.

SHELTON DOMINA, OUT HURKACZ E TSITSIPAS

Shelton si libera di Dane Sweeny in un’ora e quarantadue con lo score di 6-3 6-2 6-2 senza alcun problema, lo attende Valentin Vacherot. Partita simile quella di Khachanov, mai impensierito da Nishesh Basavareddy. Troverà Luciano Darderi nel prossimo match. Fuori Stefanos Tsitsipas, battuto in quattro set da Tomas Machac per 6-4 3-6 7-6(5) 7-6(5). Giornata amara anche per Shapovalov che subisce ben 6 break da Marin Cilic e saluta Melbourne in soli tre set (6-4 6-3 6-2). Non va meglio a Hurkacz, ko con da un sorprendente Ethan Quinn 6-4 7-6(5) 6-1 che non ha ancora perso un set nel torneo.