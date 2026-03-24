Masters 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 25 marzo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 25 marzo del Miami Open 2026. Giornata dedicata ai quarti di finale della parte alta dei tabelloni maschili e femminili. Per il torneo WTA Ryabkina contro Pegula è la sfida di cartello di giornata, mentre la numero 1 del mondo Sabalenka sarà contrapposta all’americana Baptiste. Tra gli uomini Landaluce andrà a caccia l’ennesima sorpresa contro Lehecka; Fils affronterà invece uno tra Paul e Etcheverry.

IL PROGRAMMA COMPLETO

STADIUM

ore 18.00 – (3) Rybakina vs (5) Pegula

non prima delle 20.00 – (Q) Landaluce vs (21) Lehecka

non prima di 00.00 – (1) Sabalenka vs Baptiste

non prima delle 01.30 – (29) Etcheverry o (22) Paul vs (28) Fils