ATP 250 Estoril 2026, dominio Darderi all’esordio: batte Martinez e conquista i quarti

Buona la prima all’ATP 250 di Estoril 2026 per Luciano Darderi, che liquida Pedro Martinez con un netto 6-0 6-1 in appena 62 minuti e si qualifica per il suo 19° quarto di finale ATP in carriera (il 17° sulla terra). Unico italiano in tabellone, l’azzurro ha concesso un solo game al finalista dell’edizione 2024.
Partito subito forte con un break immediato, Darderi ha preso il largo in venti minuti. Nemmeno una brutta scivolata sotto rete, che ha richiesto un breve intervento sulla terra battuta, ha scalfito le sue sicurezze e il parziale si è chiuso con un perentorio 6-0.
All’inizio del secondo set, sul 40-0 per l’italiano, un blackout del sistema elettronico ha costretto all’interruzione del match per circa venti minuti. Alla ripresa, mentre Martinez cedeva al nervosismo prendendo anche un warning per ball abuse, Darderi è rimasto glaciale. Trovando sempre grande profondità con il dritto, Luciano si è portato rapidamente sul 5-0, prima di chiudere definitivamente i conti sul 6-1. Ai quarti di finale, affronterà il beniamino di casa Jaime Faria.