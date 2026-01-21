Challenger Phan Thiet 1 2026: Cinà si ferma al secondo turno

Si ferma al secondo turno il cammino di Federico Cinà nel primo Challenger di Phan Thiet, in Vietnam. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal polacco Daniel Michalski, numero 257 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Dopo l’ottima prova all’esordio contro Oliver Crawford, battuto per 6-4 6-3, per Cinà arriva lo stop contro un avversario apparso molto centrato e solido per tutta la durata dell’incontro. Per Federico ora una settimana di lavoro e allenamento, prima di tornare in campo nel secondo Challenger vietnamita, sempre a Phan Thiet, in programma la prossima settimana.

LA PARTITA

L’incontro si mette subito in salita per l’azzurro, che fatica a trovare ritmo e subisce il primo break nel quinto game. Michalski alza il livello, spinge con continuità e trova un secondo break nel settimo gioco, chiudendo così il primo set per 6-2 in appena 37 minuti.

Nel secondo parziale il polacco parte ancora fortissimo e strappa per due volte consecutive il servizio a Cina, volando rapidamente sul 4-0. Arriva una timida reazione dell’italiano, che tiene il servizio e trova il break per accorciare sul 4-2, ma nel game che avrebbe potuto riaprire il match manca di precisione e perde nuovamente il servizio.

Sul 5-4 Michalski va a servire per il match: Cinà si procura anche una palla break per rientrare in partita, ma un rovescio incrociato che termina largo spegne le speranze di rimonta. Al primo match point il polacco chiude l’incontro e conquista l’accesso ai quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra l’italiano Ribecai e il classe 2007 statunitense Darwin Blanch.