Tsitsipas: “Momento importante della carriera, mi sento saggio”

“Sento di essere in un momento molto importante della mia carriera, perché ho acquisito conoscenza e comprensione sia del tennis che della vita”. È uno Stefanos Tsitsipas particolarmente saggio quello che è comparso in conferenza stampa alla vigilia dell’ATP 500 di Dubai. Il greco ha parlato di sé stesso dicendo: “Mi vedo molto più saggio rispetto ad alcuni anni fa, voglio godermi questa parte della vita perché in questo mondo tutto si muove così in fretta”.

Condizione fisica e continuità

L’ex numero 3 del mondo si è concentrato più sulla salute che sugli aspetti del suo gioco: “La salute è la cosa più importante nella vita e da un po’ di tempo a questa parte mi sento di nuovo me stesso”. In particolare, Tsitsipas ha sottolineato come la sua schiena non gli causi più fastidi cronici: “Posso giocare a un buon livello per più giorni consecutivi, non ho fastidio alla schiena. È fantastico perché posso concentrarmi sul gioco, senza elementi di distrazione”.

Seppur sconfitto da Andrey Rublev ai quarti dell’ATP 500 di Doha, il greco non è apparso scoraggiato: “Ovviamente quando ho perso a Doha ero arrabbiato, ma ho realizzato in fretta quanto fosse fantastico aver giocato tre match di fila senza fastidi”. Insomma, uno Tsitsipas in versione serena come non lo si vedeva da tempo, pronto per provare a risalire il ranking, dove è scivolato fino alla posizione numero 30. A proposito di classifica, nella settimana di Dubai dovrà difendere i 500 punti conquistati con la vittoria del torneo nel 2025.