WTA ‘s-Hertogenbosch 2026: Montgomery è una delle finaliste con il ranking più basso di sempre

Robin Montgomery è in finale al WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026, ma non è finita qui: oltre a ottenere la sua prima finale in assoluto, la statunitense diventa la terza finalista WTA con il ranking più basso di sempre. Prima di questa settimana era infatti la numero 484 della classifica mondiale (è già 240 nel live ranking, e salirebbe a 193 con il titolo) a causa di un lungo stop dovuto a un problema al polso destro per cui si è dovuta operare nel 2025.

La vittoria in semifinale contro Ajla Tomljanovic per 6-4 6-2 è il suo sesto successo di fila in Olanda, essendo partita dalle qualificazioni.

Ecco la top 5 delle finaliste WTA con il ranking più basso di sempre (dal 1990, anno in cui furono create le fasce di livello dei tornei femminili):

528 – Anabel Medina Guarrigues

508 – Elina Svitolina

484 – Robin Montgomery

348 – Myriam Casanova

325 – Sorana Cirstea