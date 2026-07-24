La cerimonia inaugurale di Los Angeles 2028 sarà il giorno delle semifinali di Wimbledon

Giovedì 23 luglio sono state annunciate le novità del torneo olimpico di tennis a Los Angeles 2028. Sale la trepidazione per uno degli eventi più grandi di sempre, ma a due anni dall’inizio del torneo sono già nati dei problemi riguardo al calendario. Infatti, i primi match nella città americana saranno mercoledì 19 luglio, a soli tre giorni dalla finale di Wimbledon 2028 che si disputerà domenica (come da tradizione) 16 luglio. La cosa che, però, ha “scosso” il mondo del tennis riguarda il fatto che la cerimonia d’apertura sarà venerdì 14 luglio, ovvero il giorno in cui si giocheranno le semifinali del Major londinese. Supponendo che le stelle del circuito siano ancora impegnate ai Championships, sarebbe impossibile vederle sfilare con gli atleti del proprio paese ed essere portabandiera.