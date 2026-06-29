Wimbledon 2026: subito out un’acciaccata Chwalinska

Subito out da Wimbledon Maja Chwalinska. La tennista polacca, finalista uscente del Roland Garros, si arrende alla qualificata thailandese Mananchaya Sawangaew e abbandona i Championships all’esordio. 2-6 7-5 5-2, il punteggio in favore della numero 164 del mondo, che al secondo turno affronterà la vincente del match tra la wild card Alicia Dudeney (n.245 WTA) e Alycia Parks (n.81 WTA). Sfortunatissima Chwalinska, che si è infortunata nel game prima di andare a servire per il match mentre era completamente in controllo. Dal 6-2 5-3 la polacca ha vinto soli due giochi.

Chwalinska e Wimbledon, successo che manca dal 2022

La 24enne di Miechow manca quella che sarebbe stata la seconda vittoria in carriera sui prati dell’All England Club per l. L’ultimo successo risale al 2022, unica apparizione in main draw a Wimbledon di Chwalinska, con il 6-0 7-5 rifilato a alla ceca Katerina Siniakova. Dal 2023, poi, solo sconfitte per la polacca, che si è fermata al primo turno delle qualificazioni sia nel 2023 (vs Carole Monnet) che nel 2025 (vs Raluka Serban).

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