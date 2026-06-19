Wimbledon 2026: Sinner al lavoro in vista del suo esordio su erba(VIDEO)

Jannik Sinner va a caccia del suo secondo titolo a Wimbledon, dopo quello dello scorso anno, e del primo Major stagionale. Nonostante un’annata che lo ha visto protagonista con il successo in cinque tornei 1000, manca ancora l’acuto negli Slam, con la semifinale all’Australian Open con Novak Djokovic come massimo risultato. A poco più di una settimana dall’inizio del terzo Slam stagionale, l’altoatesino ha già iniziato ad allenarsi sui campi dell’All England Club di Londra per approcciarsi al meglio al cambio di superficie e condurre una preparazione lineare in vista del suo esordio annuale su erba.