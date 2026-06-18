ATP 500 Halle 2026: Zverev vince il derby e va ai quarti, non basta un ottimo Hanfmann

Alexander Zverev prosegue nella sua cavalcata all’ATP 500 di Halle 2026 vincendo il derby contro Yannick Hanfmann 6-4 7-6(4) in un’ora e 21 minuti. Il campione del Roland Garros 2026 avanza quindi ai quarti di finale, dove troverà il vincente del match tra Raphael Collignon e Mattia Bellucci. Il derby tedesco assume i contorni di una sfida al servizio (94% di punti con la prima in campo per Zverev, 90% per Hanfmann), due sole palle break concesse da quest’ultimo, zero dal numero 3 al mondo. Ciononostante Zverev è chirurgico e sfrutta quelle pochissime chance a sua disposizione, per poi fare la differenza nel tie-break e staccare il pass per i quarti di finale. Partita molto solida del tedesco dopo l’esordio travagliato contro Vit Kopriva.