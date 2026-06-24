Qualificazioni Wimbledon 2026: Cinà si ferma al secondo turno, passa Gaston

Federico Cinà rimanda l’esordio nel tabellone principale di Wimbledon. Il teenager palermitano, ai primissimi passi in carriera su erba, cede in due set al francese Hugo Gaston al secondo turno delle qualificazioni dei Championships.7-5 6-4, in un’ora e 30 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’estroso transalpino, numero 5 del seeding e testa di serie più alta dello slot di Cinà, che si giocherà l’accesso al main draw con il vincente del match tra Moez Echargui e Keegan Smith.
Niente da fare per l’azzurro numero 180 del mondo, che non riesce a dare continuità al successo al primo turno nel derby con Cadenasso e ripartirà dal Challenger 75 di Brasov (Romania), dove troverà anche Francesco Maestrelli, eliminato al primo turno delle qualificazioni contro il britannico Max Basing.