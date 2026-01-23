Australian Open 2026, Gauff: “Fantastico il look di Osaka. I brand non approfittano della libertà del tennis”

Coco Gauff ha raggiunto la seconda settimana dell’Australian Open 2026 grazie al successo in rimonta ai danni della connazionale Hailey Baptiste. Intervenuta in conferenza stampa, a proposito del match ha dichiarato: “Inizialmente era lei a dettare legge, soprattutto sul dritto, perciò ho cercato di fare del mio meglio per neutralizzare questo problema e di continuare a cercare di essere aggressiva. Penso di aver servito meglio nel secondo e nel terzo set“.

Per l’americana non è stata una sfida come altre visto il rapporto speciale con l’avversaria, con cui ha condiviso tante esperienze da piccola: “Il fatto che ci siamo affrontate, peraltro sul palcoscenico più importante, credo sia la cosa più importante. Ciò che mi rende più felice sono i nostri genitori: entrambi sono molto coinvolti nel nostro tennis e lo sono stati per tutta la vita. Per me è stato bello vedere suo padre nel box – il mio non c’era ma è qui a Melbourne – sapendo cosa hanno dovuto fare per aiutarci a raggiungere questo livello“.

La moda nel mondo del tennis

A Gauff è stato poi chiesto un paese sull’ingresso in campo di Naomi Osaka nel suo primo match e su una possibile futura collaborazione con un brand di modo: “Abbiamo avuto delle idee in passato, ma ho sempre voluto farlo se avessi vinto il torneo prima. Credo che Naomi, essendo due volte campionessa qui, possa permetterselo. Anche se in realtà chiunque può farlo perché è la moda e non ci sono regole. Personalmente ho trovato davvero fantastica la sua entrata. Credo che quello che sta facendo per lo sport e la moda sia fantastico e stia portando una nuova attenzione su questo sport. Penso che i marchi non sfruttino abbastanza il fatto che in campo si può letteralmente indossare quello che si vuole. Oltre al golf, siamo l’unico altro sport in cui è possibile“.

Momenti di svago

Infine, spazio per una domanda più leggera, vale a dire il modo in cui stacca la spina tra un match e l’altro: “Ieri stavo ascoltando “Endless” di Frank Ocean. Mi sembra una canzone rilassante. Ultimamente sto invece ascoltando l’EP di Natania: mi trasmette good vibes. Poi mi piace molto andare al cinema. Ieri ho finalmente visto “Marty Supreme”: è stato un film molto stressante, ma è stato davvero bello e sono contenta di averlo visto“.