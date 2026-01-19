Australian Open 2026, ritiro Stakusic contro Hon: il motivo e cosa succede con le scommesse

Martina Stakusic è stata costretta al ritiro nel match di primo turno dell’Australian Open 2026 contro Priscilla Hon a causa di un infortunio. La tennista canadese era in svantaggio per 1-6 6-4 5-3 quando ha dovuto alzare bandiera bianca. Non si tratta però di una scelta antisportiva – qualcuno potrebbe pensare che avrebbe potuto far vincere l’ultima game alla rivale – bensì di una necessità. Ha infatti accusato forti crampi e non è riuscita a proseguire il match, al punto da dover abbandonare il campo in sedia a rotelle.

RITIRO STAKUSIC, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Stakusic perdente, Hon vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo e al secondo set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.