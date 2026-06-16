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ATP 500 Halle 2026: Zverev che fatica alla prima da campione Slam

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Alexander Zverev agli Internazionali d'Italia 2026
Alexander Zverev - Foto FITP

Alexander Zverev vince la sua prima partita da campione Slam, ma deve faticare più del previsto. Dopo le rivelazioni shock sulle sue settimane parigine, il tedesco supera il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 in due ore e 9 minuti. Quella che sembrava giornata di ordinaria amministrazione per il numero 3 al mondo si trasforma presto in una lotta punto su punto. Merito di un combattivo Kopriva che fa tutto ciò che può per rimanere attaccato al match evitando un doppio break nel primo parziale e strappando il secondo. Alla lunga, però, emerge la netta superiorità del tedesco che nel terzo set domina. Zverev affronterà Yannick Hanfmann al secondo turno di Halle.

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