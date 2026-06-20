ATP 250 Mallorca 2026: wild card per Kyrgios e Dimitrov

Nick Kyrgios e Grigor Dimitrov protagonisti nell’ATP 250 di Mallorca, in programma dal 21 al 27 giugno sull’erba atipica dell’isola spagnola. L’australiano e il bulgaro hanno ricevuto una wild card per il main draw ed esordiranno entrambi contro un qualificato. Kyrgios e Dimitrov si trovano nello stesso spicchio di tabellone e potrebbero affrontarsi in un ipotetico quarto di finale.

Dimitrov prepara Wimbledon, Kyrgios no

Il 31enne di Canberra è rientrato dopo sei mesi nell’ATP 250 di Stoccarda, vincendo all’esordio contro Corentin Moutet e cedendo al secondo turno al giapponese Sho Shimabukuro. A differenza di Kyrgios, Dimitrov ha ottenuto una wild card per il tabellone principale di Wimbledon. Il bulgaro ha ritrovato il successo dopo oltre tre mesi mettendo in fila due vittorie nel Challenger 75 di Dublino. Per il 35enne numero 169 la settimana a Mallorca servirà per preparare la difesa degli ottavi di finale ai Championships.