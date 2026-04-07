Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Alcaraz parte bene, piegato Baez

Inizia nel migliore dei modi la difesa del titolo per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Monte-Carlo. Lo spagnolo, al debutto nel torneo, supera senza difficoltà Sebastian Baez con il punteggio di 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Una partita mai realmente in discussione, indirizzata fin dai primi minuti e dominata in ogni fase da Alcaraz, che concede pochissimo e impone subito il proprio ritmo.

Per il numero uno del seeding iniziano così le settimane più delicate sulla terra battuta: proprio da Monte-Carlo parte infatti la difesa dei punti conquistati nel 2025, quando sollevò il trofeo portando a casa 1000 punti. Agli ottavi di finale affronterà il vincente tra Tomas Martin Etcheverry e Terence Atmane.

La partita

L’equilibrio dura appena un gioco. Alcaraz strappa subito il servizio a Baez e replica nel terzo game, prendendo rapidamente il controllo dello scambio e della partita. Il primo set scivola via senza intoppi: 6-1 in appena 27 minuti.

Nel secondo parziale la musica non cambia. Lo spagnolo piazza il break in apertura, ma non sfrutta tre occasioni per volare sul 4-0. Da lì arriva la reazione d’orgoglio dell’argentino, che resta agganciato fino al 4-3 trovando anche il primo break del match. Carlos Alcaraz però ritrova subito ordine e concentrazione, chiudendo senza esitazioni 6-3.

Le parole

Nel post partita Carlos Alcaraz si mostra soddisfatto ma lucido nell’analisi: “È stato bello tornare, era quasi un anno che non giocavo sulla terra e mi mancava. È un buon inizio di torneo, mi sono anche sorpreso del livello”. Poi aggiunge, con onestà, “sono contento delle scelte che ho fatto, forse nel secondo set mi sono un po’ distratto, ma nel complesso sono felice: voglio giocare bene qui”.

Sul tema del numero uno del mondo, lo spagnolo mantiene un approccio molto sereno: “Non so se lo perderò a questo torneo o al prossimo, sarà dura difendere tutti i punti che ho. Jannik può fare tanti punti, io cercherò di fare del mio meglio, poi vedremo cosa succederà”. E chiude, senza pressioni, “non è tutti i giorni nella mia testa il fatto di essere numero uno: l’obiettivo è fare bene sulla terra”.