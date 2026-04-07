Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Sinner incontra Bolt dopo il successo su Humbert (VIDEO)

Jannik Sinner dominante all’esordio nel Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Al termine del match vinto contro Ugo Humbert, il numero due del mondo ha incontrato la leggenda dell’atletica Usain Bolt. Complimenti del giamaicano – oro olimpico nei 100 e nei 200 metri ai Giochi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 – che ha assistito alla prova convincente dell’altoatesino sul Court Ranier III.

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