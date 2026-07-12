Wimbledon 2026, Jordan Lee batte Cruz Hewitt ed è campione Juniores

Jordan Lee è campione juniores a Wimbledon 2026. L’americano batte Cruz Hewitt in finale con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 in un’ora e 56 minuti al termine di un match combattutissimo sul Campo 1, ricco di tensione da entrambe le parti per tutta la durata dell’incontro.

Un primo set in cui è stato Hewitt a fare la voce grossa, chiudendo 6-4 con autorità e mettendo pressione all’avversario. Lo statunitense ha però trovato le contromisure nel secondo parziale, alzato il livello nei momenti chiave e strappato il set per 6-4, rimettendo tutto in discussione. Nel terzo la tensione è salita ulteriormente, con entrambi i giocatori consapevoli che ogni game poteva essere quello della svolta. Alla fine, nonostante un avvio promettente dell’australiano nel set decisivo, Lee ha completato la rimonta chiudendo 7-5.

Per Cruz Hewitt resta la soddisfazione di aver disputato la finale del torneo juniores più prestigioso del mondo, nel Club dove suo padre Lleyton vinse il Major nel 2002. Un’eredità pesante da portare, gestita con carattere fino all’ultimo punto.